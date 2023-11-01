Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinde görüş birliği

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki ortak irade vurgulandı. Ayrıca, bölgesel sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözümü konusundaki görüş birliğine varıldığı belirtildi.



Görüşmede ele alınan konular arasında iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Ege Denizi'ndeki sorunların çözümü, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki işbirliği yer aldı.



Görüşme, iki ülke arasında daha yakın bir işbirliğinin geliştirilmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

"Gazze'de hemen tam ateşkes ilan edilmeli"

Görüşmede ayrıca, Gazze’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Bakan Fidan, Ürdünlü ve Suudi mevkidaşlarıyla da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler değerlendirildi. Acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımlar ele alındı