BIST 7.529
DOLAR 28,32
EURO 29,99
ALTIN 1.806,12
HABER /  POLİTİKA

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Abone ol

Yurt genelinde, huzur ve refahı bozmaya çalışanlarla mücadele devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarının yaşandığı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alındı

Hüda Kaya, “kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar etme, birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmama için direnme” suçundan İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kaya, havalimanında savcılığa ifade verdi.

Tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır’dan Gazze’ye 10 günde 272 yardım tırı geçti
Mısır’dan Gazze’ye 10 günde 272 yardım tırı geçti
İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de ağır bir bedel ödediklerini" söyledi
İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de ağır bir bedel ödediklerini" söyledi
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de
Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Galatasaray'da Mauro Icardi antrenmanda yer almadı
Galatasaray'da Mauro Icardi antrenmanda yer almadı
James Harden, Los Angeles Clippers'ta
James Harden, Los Angeles Clippers'ta
Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı
Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı
Yerli otomobil TOGG'un teslimatı 10 bine yaklaştı
Yerli otomobil TOGG'un teslimatı 10 bine yaklaştı
Fransız vekil: Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap verecek
Fransız vekil: Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap verecek
İş insanı Osman Nuri Bakırcı ve Bingöl Valisi'nden ortaokul protokolü imzası
İş insanı Osman Nuri Bakırcı ve Bingöl Valisi'nden ortaokul protokolü imzası
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
Hamas: İsrailli esirlerle ilgili müzakereler için ateşkes sağlanmalı
Hamas: İsrailli esirlerle ilgili müzakereler için ateşkes sağlanmalı