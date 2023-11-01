Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Yurt genelinde, huzur ve refahı bozmaya çalışanlarla mücadele devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarının yaşandığı 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alındı

Hüda Kaya, “kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar etme, birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmama için direnme” suçundan İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kaya, havalimanında savcılığa ifade verdi.

Tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.