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Dian Polat'tan Meral Akşener'e ağır cevap! İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var

Dian Polat'tan Meral Akşener'e ağır cevap! İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var

Kara para soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Dilan Polat, İYİ Parti Grup toplantısında kendisine yüklenen Meral Akşener'e "senden çok bu millete faydamız var" deyip ekledi: "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil."

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat-Engin Polat çifti gözaltına alındı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Dilan Polat eleştirisine, gözaltındaki Dilan Polat'tan cevap geldi. Dilan Polat, Akşener'e, "İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var" diye çıkıştı.

İstanbul Emniyeti'nde sorgusu sürüyor

Kara para soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ile birlikte 17 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. Polatlar, gece yarısı sağlık kontrolü için emniyetten çıkarıldı. Gözaltındaki Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti lideri Meral Akşener hedef alındı. Polat'ın paylaşımında şöyle denildi:

Kendisinden çok bu millete faydamız var

"Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız."

Meral Akşener ne demişti?

"Bir yanda her biri Dilan Polat tipine dönmüş çocuklarımız, bir yandan ise karnı guruldayan, yurtta yemeklerin içinden solucan çıkan çocuklar" diyen Akşener, "Allah’ım; çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et”. demişti. 

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