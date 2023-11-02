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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rekabet Kurulu Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rekabet Kurulu Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Aynı karar ile Berat Uzun ise Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22’nci ve 23’üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

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