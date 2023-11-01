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İsrailli milletvekilinden çağrı: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrailli milletvekilinden çağrı: Gazze yeryüzünden silinmeli

İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.

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Atbaryan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

İsraillilere, “Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin.” şeklinde seslenen Atbaryan, şu ifadeleri kullandı:

"GAZZE YERYÜZÜNDEN SİLİNMELİ"

“İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli.”

FİLİSTİNLİLERİ NAZİLER OLARAK TANIMLADI

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlileri de “Naziler” olarak tanımlayan ve onlar için “ateş ve duman” dileyen İsrailli milletvekili, “İntikamcı ve zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı ahlaka aykırıdır. Tamamen etik dışıdır.” yorumunu yaptı.

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