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Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

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Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgeden aktardığı haberlere göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı. Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Gerçek mermiler kullanıldı

Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı. Bölgeden gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansı, Telegram sayfasında, Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların çıktığını ifade ederek, Ramallah'taki Tayra ve kentin kuzeyindeki el-Celzun Mülteci Kampı'nda yoğun silah seslerinin duyulduğu çatışmalara ilişkin çok sayıda görüntü paylaştı.

Çatışmalarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Ramallah'a 23 kilometre uzaklıktaki Turmus Ayya ilçesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, yoldan geçen bir araca ateş açtı. Şarapnel parçalarıyla hafif yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Belediye Başkanı Yusuf el-Hoca ve ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

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