Enerjide acele kamulaştırma kararları

Aydın, Kayseri ve Çanakkale'de kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Kestanederesi RES yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Resmi gazetede yayınlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aydın'da kurulacak Dampınar RES, Kayseri ve Çanakkale'de kurulacak Ovacık RES üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Kestanederesi RES yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak. Ayrıca, Kumarlı hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisinin yapımı amacıyla Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV G4- Viranşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve TEİAŞ'a ait "154 kV Nevşehir-Derinkuyu Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Taşınmazlarda kamulaştırılacak

Doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Buna göre, Dursunbey ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa ve Balıkesir illeri, Korkuteli-Fethiye-Dalaman-Ortanca ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Antalya ve Muğla illeri, Seydişehir-Ermenek ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Karaman ve Konya illeri, Taşköprü- Boyabat ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kastamonu ve Sinop illeri ve Keskin-Çelebi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kırıkkale sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Samsun-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Deplase ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Doğal Gaz Bağlantı Hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.