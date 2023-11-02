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Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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Dicle Mahallesi'ndeki bir eve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları tarafından silahla ateş edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi kovalamacanın ardından yakaladı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.

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