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Burada kara trenden hızlı trene giden yolculuğun hikayesi var

Burada kara trenden hızlı trene giden yolculuğun hikayesi var

Bir grup öğrenci Erzurum Garı’nda bulunan TCCD Müzesi’ni ziyaret ederek hem Türkiye’deki demiryollarının gelişim hikayesini hem de bu anlamda teknolojideki yenilikleri yerinde görme imkanı buldu.

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Ortaokul öğrencileri, Erzurum Gar Müdürlüğü TCDD Müzesinde keyifli bir gün geçirdi. Yetkililer; buharlı kara trenden dizele, elektrikli trenden yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisine, Türk demir yolu serüveni öğrencilere anlatıldı.

Müze'de 300'den fazla araç gereç sergileniyor. Manyetolu telefonlar, gaz lambaları, ziller bunların hepsi asırlık. Yıllardır biriktirilen ve sergilenen araçların tamamı antika niteliğinde. 1939 yılından Erzurum'a ilk tren seferi ile gelen yolcular işte bu zille karşılanıp yine bu zil ile uğurlanıyor.

Müzede, dönemin demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor. En çok dikkat çeken eserlerden biri de bin dokuz yüz on sekiz Alman yapımı bu lokomotif. Erzurum Garı'nda bulunan TCDD Müzesi, demir yolu ulaşımını merak eden ziyaretçilerini bekliyor.

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