BIST 7.529
DOLAR 28,34
EURO 30,09
ALTIN 1.808,32
HABER /  SPOR

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Ligde son 9 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Muslera ceza sınırında

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, yarın kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Meksika'da hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Meksika'da hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Gazze'deki çatışmalarda 17 İsrail askeri öldürüldü
Gazze'deki çatışmalarda 17 İsrail askeri öldürüldü
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Toyota, 2023 mali yılı net kar hedefini yükseltti
Toyota, 2023 mali yılı net kar hedefini yükseltti
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdü
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdü
CHP'de kurultay heyecanı! Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı: Sürpriz çıkabilir
CHP'de kurultay heyecanı! Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı: Sürpriz çıkabilir
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Üç üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kararı Resmi Gazete'de
Üç üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kararı Resmi Gazete'de
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir’de otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi öldü
İzmir’de otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi öldü
Sigaraya 5 lira zam geldi! En ucuz sigara 50 TL oldu işte yeni sigara fiyatları...
Sigaraya 5 lira zam geldi! En ucuz sigara 50 TL oldu işte yeni sigara fiyatları...
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait 2 askeri aracı imha ettik
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait 2 askeri aracı imha ettik