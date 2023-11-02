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Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Elçin Sangu'nun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Son olarak 'Çöp Adam' adlı yapımda yer alan oyuncu Elçin Sangu, imajını değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamasına rağmen sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Elçin Sangu, imajını değiştirdi. Güzel oyuncu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısalttırdı.

Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da "Eski saçların daha güzeldi" yorumunu yaptı.

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