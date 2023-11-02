İpek Kıraç, evlatlıktan reddeden babasını fena vurdu! 'Babamın son yıllarda içerisinde anıldığı çevreler ve konular..'

Babam beni değil annem Suna Kıraç'ı dava etti

"Öncelikle belirtmek isterim ki; bugün halen devam eden hukuki süreç ilk olarak Ocak 2023'te babam İnan Kıraç tarafından açılan ve annem Suna Kıraç’ın vasiyeti doğrultusunda verilen mirasçılık kararının iptaline yönelik olan dava ile başlamıştır. Dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç'ı ve son arzularını dava etmektedir.