İpek Kıraç, evlatlıktan reddeden babasını fena vurdu! 'Babamın son yıllarda içerisinde anıldığı çevreler ve konular..'
Son yıllarda ismi birçok şaibe ile anılan, SBK Holding olayı, Albay Levent Göktaş'ın firarı gibi birçok olayda anılan işadamı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. İpek Kıraç'tan babasının adının anıldığı olaylar üzerinden cevap geldi. İpek Kıraç, evlatlıktan ret davasının sonuçlanmadığını, henüz ilk duruşmasının bile yapılmadığını söyledi.
İşadamı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki mal kavgası yeni bir aşamaya geçti. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu. İpek Kıraç'tan babasına adının anıldığı karanlık olaylar üzerinden cevap geldi: "Babamın son yıllarda içerisinde anıldığı çevreler ve konular..."
İpek Kıraç'tan ilk açıklama
Babasının kendisini evlatlıktan reddettiği haberinin duyulmasının ardından İpek Kıraç yazılı bir açıklama yaptı. Babasının adının anıldığı 'karanlık' olaylara gönderme yapan İpek Kıraç, "Bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldım" dedi. İşte İpek Kıraç'ın o açıklaması...
Babam beni değil annem Suna Kıraç'ı dava etti
"Öncelikle belirtmek isterim ki; bugün halen devam eden hukuki süreç ilk olarak Ocak 2023'te babam İnan Kıraç tarafından açılan ve annem Suna Kıraç’ın vasiyeti doğrultusunda verilen mirasçılık kararının iptaline yönelik olan dava ile başlamıştır. Dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç'ı ve son arzularını dava etmektedir.
Evlatlıktan ret davasında karar çıkmadı
Zaman içerisinde eklenen yeni davalarla kapsam genişlemiş ve son olarak evlatlıktan ret talebi ile aleyhime yeni bir dava açılmıştır. Bu davanın henüz ilk duruşması dahi yapılmamış olup sonuca bağlandığı yönündeki haber yanlıştır.