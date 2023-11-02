Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, uzun zaman sonra sağanak yağış uyarısı yaptı. Bugün neredeyse yurt genelinde yağış beklenirken, yağışların 11 şehirde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 şehir için 'sarı' kodlu uyarı yayımladı, İstanbul da o şehirler arasında. İşte 2 Kasım Perşembe hava durumu...
Yağışsız geçen günlerin ardından Meteoroloji bugün için çok sayıda şehirde yağmur beklendiğini duyurdu. 2 Kasım Perşembe 11 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor, Meteoroloji söz konusu şehirlere sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji, sağanak beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten dün akşam yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul'da tüm gün yağış var..." ifadesini kullandı.