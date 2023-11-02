BIST 7.529
DOLAR 28,34
EURO 30,09
ALTIN 1.808,32

Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

|
Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, uzun zaman sonra sağanak yağış uyarısı yaptı. Bugün neredeyse yurt genelinde yağış beklenirken, yağışların 11 şehirde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 11 şehir için 'sarı' kodlu uyarı yayımladı, İstanbul da o şehirler arasında. İşte 2 Kasım Perşembe hava durumu...

Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Yağışsız geçen günlerin ardından Meteoroloji bugün için çok sayıda şehirde yağmur beklendiğini duyurdu. 2 Kasım Perşembe 11 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor, Meteoroloji söz konusu şehirlere sarı kodlu uyarıda bulundu.

112
Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, sağanak beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

212
Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

312
Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten dün akşam yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul'da tüm gün yağış var..." ifadesini kullandı.

412