Kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji saat verdi 11 şehre sarı kodlu uyarı

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.