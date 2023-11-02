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Denizbank'tan ünlü isimlere suç duyurusu! Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak...

Denizbank'tan ünlü isimlere suç duyurusu! Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak...

Denizbank; Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma geçen hafta tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede, bankacı Seçil Erzan’a ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla 216 yıl, 3’ü tutuklu 6 kişiye ise 65’er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Banka ve dokuz Yönetim Kurulu Üyesi hakkında 19 Ekim’de takipsizlik kararı vermişti.

Karardan sonra Denizbank; Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve Banka İtibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

Suç duyurularında söz konusu kişilerin, tefecilik suçlarında dahi rastlanması zor, ABD Dolarına yıllık basit yüzde iki binlere varan oranda fahiş faiz beklentisiyle bir saadet zinciri oluşturdukları belirtildi.

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