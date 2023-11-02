İnmede erken dönemde hareket hayati önem taşıyor!

Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım: İlaç ve fizik tedavi yöntemleriyle inmenin getirdiği felçle başa çıkılabiliyor.

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İnme dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Son zamanlarda her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiği; 35 bin kişinin de inmeye bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği biliniyor. Ancak inmenin erken dönemde müdahale edildiğinde tedavi edilen bir hastalık olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım,” İlaç ve fizik tedavi yöntemleriyle inmenin getirdiği felçle başa çıkılabiliyor” dedi.

İnmenin ani gelişen veya hızla yerleşen, herhangi bir sebebe bağlı olarak beyin hücrelerinin ya da beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle vücudun sağ veya sol tarafında hareket kaybıyla sonuçlanan bir tablo olduğunu söyleyen Medicana Ataköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, inmenin ve buna bağlı gelişen felcin yaşamın bir döneminde herkesin başına gelebilecek bir sorun olduğunu söyledi. İnmenin kalp hastalıkları, diyabet, sigara ve alkol tüketimi, beyin tümörleri, bazı enfeksiyonlar, mikrobik hastalıklar, yüksek tansiyon gibi sebepleri bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, “Ani gelişen bilinç kaybı, kol ve bacaklarda güç kaybı, dengesizlik, konuşma bozukluğu, anlama güçlüğü, görme sorunları inme belirtileri arasında yer alır. Bu belirtilerin ilk görüldüğü an zaman kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Hastalar sağlık kurumuna geldiği andan itibaren de nörolojik tetkikleri hızla uygulanmalı ve tedavi yöntemleri belirlenmelidir” dedi.

“İnmede fizik tedavi de erken başlamalı”

İnmenin nedeni ve şiddetine göre tıbbi ve girişimsel tedaviler uygulandıktan sonra inmenin nüks etmesinin engellenmesi için inme rehabilitasyonuna en uygun zamanda başlanması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, “Bu süreç sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları başlamaktadır. İnme hastalarının fizik tedavi süreci ne kadar erken başlarsa o kadar faydalı olmaktadır. Hastalar nöroloji ya da nöroşirürji gözetimindeyken süreç fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tarafından da incelenmelidir. Fizik tedavide erken dönemde uzun süreli basıya bağlı yatak yarasının gelişmemesi açısından da takip yapılmalıdır. Erken dönemde hastalara pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri başlarken, hastanın durumuna göre aktif egzersizlere geçilir. Bu süreçten sonra ayakta durma, yürüme egzersizleri, denge hissini artırıcı egzersizler yapılır. Solunum fizyoterapisi, yutma güçlüğü varsa yutma rehabilitasyonu, konuşma zorluğu varsa konuşma terapileri de uygulanır. Kas sertliğini önlemek için egzersizle beraber ilaç tedavileri gerekebilir. Psikolojik destek, uyku sürelerinin planlanması da tedavi sürecinde önemlidir” şeklinde konuştu.

“Amaç erken dönemde ayağa kaldırmak”

İnme tedavisinde robotik sistemlerden de faydalanılabildiğini kaydeden Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, şöyle devam etti: “Robotik rehabilitasyon yönteminde yürüme robotu yöntemi de kullanılmaktadır. Robotik sistemlerle hastanın yerçekimine karşı vücut yükü, askılar yardımı ile alınarak hastanın eklem ve omurga problemleri yaşaması önlenir. Robotik sistemle yürüme tedavileri pasif yürüme ve ileri dönemde aktif yardımlı yürüme olarak sürdürülür. Özellikle yürüme yeteneğini kısmen ya da tamamen kaybeden hastalarda kullanılır. Fizik tedavi sürecinde hastaların erken dönemde ayağa kalkması, yürümesi amaçlanır. Hareketlerle de farklı sağlık sorunlarının gelişmesi engellenmeye çalışılır. Burada rutin egzersizlerle birlikte yürüme robotlarından da faydalanılır. Robotik rehabilitasyon inmeye bağlı felcin yanında omurilik yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları, parkinson hastalığı veya nöromusküler hastalıklar gibi nedenlerle yürüme yeteneğini kaybeden kişilere yürüme pratiği sağlayabilmektedir. İnmede kas gücünün artırılması, kas sertliğinin önlenmesi de önem taşır” dedi.