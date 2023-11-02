Domuz kalbi nakledilen hastanın vücudu altı hafta sonra organı reddetti

Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen Amerikalı hasta, organ reddi belirtilerinin görülmesinin ardından yaşamını yitirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen ikinci hasta olan Lawrence Faucette, yeni kalbiyle ancak altı hafta yaşayabildi.

Fakültenin kalp ksenotransplantasyon programı klinik direktörü Dr. Bartley Griffith, "Faucette'in son dileği, insan organı bulunamadığında başkalarına yeni bir kalp şansı garanti edilebilmek için deneyimlerimizden öğrendiklerimizi en iyi şekilde kullanmamızdı." dedi.

Dr. Muhammed Muhiddin ile birlikte cerrahi prosedürü yöneten Griffith hastanın etrafında toplanan doktor ve hemşire ekibine iyi dileklerini ilettiğini de sözlerine ekledi. ve "Onu çok özleyeceğiz." diye konuştu.

Kalp rahatsızlığından dolayı ölmek üzere olan 58 yaşındaki Faucette'a kalp nakil ameliyatı 20 Eylül'de yapılmıştı.