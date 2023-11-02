Güney Kore ve Avustralya'dan Doğu Denizi'nde ortak deniz tatbikatı

Güney Kore ve Avustralya Deniz Kuvvetleri "ortak operasyonel kabiliyetlerini ve birlikte çalışabilirliklerini geliştirmek" amacıyla Doğu Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenliyor.

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31 Ekim'de başladı

Yonhap'ın Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, deniz tatbikatı, Ulsan şehri yakınlarında 31 Ekim'de başladı. Açıklamada, Doğu Denizi'nde yapılan tatbikatın iki ordunun "ortak operasyonel kabiliyetlerini ve birlikte çalışabilirliklerini geliştirmeyi" amaçladığı kaydedildi.

Tatbikata, Güney Kore Deniz Kuvvetlerine ait 6 gemi, deniz gözetleme ve askeri helikopterler ile Avustralya Deniz Kuvvetlerine ait Anzak sınıfı "Toowoomba" fırkateyni, 1 "MH-60R Seahawk" helikopteri ve deniz devriye uçağının katıldığı bildirildi. İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 9'uncusu yapılan tatbikat 3 Kasım'da sona erecek.