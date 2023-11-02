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Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı

 Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi çerçevesinde bazı araziler Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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Karar Resmi Gazete'de 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu proje kapsamında Kulp-Lice (Sarım Çayı Köprüsü Varyantı) il yolu, Kulp-Muş il yolu ve Kulp-Hamzalı il yolunun ilgili kesimlerinde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla anılan güzergahtaki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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