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Fatih Erbakan'dan Gazze'de TSK'ya görev talebi

Fatih Erbakan'dan Gazze'de TSK'ya görev talebi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için oluşturulacak güvenlik koridorunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlendirilmesi konusunda TBMM Başkanlığı’na talepte bulunduklarını açıkladı.

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Konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Yeniden Refah Partisi olarak 7 Ekim’den bu yana Müslüman ülkelerin yöneticilerine İsrail’in Gazze’deki zulmünün durdurulması için somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Erbakan, taleple ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekildedir;

“Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.’

Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve Meclis’te temsil edilen tüm partilerin desteğiyle Meclisimiz’in bu yönde bir karar almasını istiyoruz.”

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