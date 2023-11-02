ABD komandoları Hamas tünellerinde! Pentagon doğruladı! Rehinesi olan ülkeler de gönderiyor

İSRAİL,, Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma bahanesiyle Gazze'de kara operasyonlarına hız verirken, dün yaşadığı ağır kayıpların ardından havadan bombardımanı artırdı. İsrail'e destek için devreye ABD'nin özel eğitimli komandoları da girdi. The New York Times gazetesi, ABD'nin İsrail'in esirlerin yerini tespit etmesine ve kurtarmasına yardımcı olmak için onlarca özel harekat komandosunu çatışma bölgesine yolladı. Vatandaşları rehin alınan diğer ülkeler de özel eğitimli asker gönderiyor.

Abone ol

Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarma bahanesiyle Gazze'ye kara harekatına başlayan İsrail'e destek için ABD, onlarca özel harekat komandosu yolladı. The New York Times, komandoların; FBI, Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin diğer esir kurtarma uzmanlarıyla birlikte bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Hamas'ın elinde 200'den fazla rehine var

Pentagon'un özel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Christopher Maier yaptığı açıklamada, İsrail'deki Amerikan komandolarının Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz sınır ötesi saldırıları sırasında ele geçirilen 200'den fazla rehinenin yerinin tespit edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bunu yapmak gerçekten sorumluluğumuz

Maier Washington'da düzenlenen bir özel operasyonlar konferansında yaptığı konuşmada "İsraillilere bir dizi konuda aktif olarak yardım ediyoruz" dedi. Ana görevlerinden birinin İsrail'e Amerikalı rehineler de dahil olmak üzere rehinelerin kimliklerinin tespit edilmesinde yardımcı olmak olduğunu söyledi ve ekledi: "Bunu yapmak gerçekten bizim sorumluluğumuz"

Onlarca ABD komandosu savaş bölgesinde

Maier şu anda İsrail'de kaç ABD Özel Harekat gücünün bulunduğunu söylemekten kaçındı. Ancak diğer ABD'li yetkililer, Savunma Bakanlığı'nın 7 Ekim'de İsrail'de önceden planlanmış bir eğitim yürüten küçük bir ekibe ek olarak son haftalarda birkaç düzine komando gönderdiğini söylüyor.

Diğer ülkeler de özel birlik yolluyor

Bazı Batılı ülkeler, olası bir kurtarma operasyonuna yardımcı olmak ve vatandaşlarının İsrail ya da Lübnan'dan geniş çaplı tahliyelerine yardımcı olmak için kendi özel kuvvetlerinden küçük ekipleri gizlice İsrail'e yaklaştırdı.

Maier, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bölgedeki ABD Özel Harekat güçleri, kendi vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden çıkmalarına ve elçiliklerimizin güvende olmalarına yardımcı olmaya hazır"