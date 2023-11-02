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İzmir'de bir otelde 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'de bir otelde 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde üç yıldızlı oteldeki bir odada uyuşturucu üretildiğinin tespiti sonrası operasyon düzenledi.

Otel odasında yapılan aramada 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, hassas terazi, 2 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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