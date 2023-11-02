İzmir'de bir otelde 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde üç yıldızlı oteldeki bir odada uyuşturucu üretildiğinin tespiti sonrası operasyon düzenledi.
Otel odasında yapılan aramada 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, hassas terazi, 2 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.