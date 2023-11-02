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Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!

Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!

Adana'da polis ekiplerince yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 57 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatsız silah taşıyanların tespit edilip yakalanması amacıyla 23 Ekim'den itibaren kent genelinde uygulama, denetim ve operasyonlarını arttırdı.

Bu kapsamda şüphelendikleri araçları durdurup arama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, iki otomobilin vites bölümüne gizlenmiş iki tabanca ele geçirdi. Ekipler, bir takside yaptığı aramalarda müşteri Eren G'nin (26) çantasında 7 tabanca buldu.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri de Topalak Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Bülent O'nun peşine düştü.

Sürücü, Çatalan Batı Köprüsünü kullanarak kaçışını sürdürürken aracından Seyhan Baraj Gölü'ne bir cisim attı. Aracın önünü kesip sürücüyü gözaltına alan ekipler, olay yerine Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekiplerini çağırdı. Dalgıç polisler gölde yaptıkları aramalarda ruhsatsız tabanca buldu.

Uygulama, denetim ve operasyonlarda, toplam 60 ruhsatsız tabancaya el koyuldu. Eren G. ve Bülent O'nun da arasında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından "ruhsatsız ateşli silahlarla ateşli mermileri satın alma veya bulundurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 57 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

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