Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 2024 asgari ücrete ilişkin "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine artık sayılı günler kaldı. Asgari ücrete ilişkin uzmanlardan peş peşe tahminler gelirken bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,'dan geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

"Enflasyona karşı koruma prensibi"

Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Işıkhan, ayrıca "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, EYT kapsamında emekli olanların yüzde 51'i çalışmaya devam ettiğini söyledi.