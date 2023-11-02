BIST 7.646
DOLAR 28,35
EURO 30,18
ALTIN 1.812,04
HABER /  EKONOMİ

İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi

 İstanbul'da, ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 83,90 ile pardösü olurken, düşüşte yüzde 27,96 ile taze fasulye başı çekti. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı arttı.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ekimde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

147 ürünün perakende fiyatı arttı

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 78 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında, giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan pardösü yüzde 83,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları ise kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 75,89 ile kazak, yüzde 67,10 ile pardösü, yüzde 64,69 ile manto, erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,91 ile palto, yüzde 46,66 ile ceket ve kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40,17 ile ayakkabı oldu.

 Fiyatı en fazla düşen ürünler

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye, yüzde 27,96'lık gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Taze fasulyeyi, yüzde 19,03 ile şehirler arası otobüs bileti, yüzde 14,29 ile Ispanak, yüzde 7,97 ile limon, yüzde 6,82 ile lahana, yüzde 6,37 ile kıvırcık salata ile yüzde 6,32 ile maç giriş bileti takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi
Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek 4. kattan düştü!
Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek 4. kattan düştü!
ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da buluştu
ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da buluştu
ABD komandoları Hamas tünellerinde! Pentagon doğruladı! Rehinesi olan ülkeler de gönderiyor
ABD komandoları Hamas tünellerinde! Pentagon doğruladı! Rehinesi olan ülkeler de gönderiyor
İzmir'de bir otelde 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
İzmir'de bir otelde 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası suç örgütü 'Comanchero' çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası suç örgütü 'Comanchero' çökertildi
Fatih Erbakan'dan Gazze'de TSK'ya görev talebi
Fatih Erbakan'dan Gazze'de TSK'ya görev talebi
Evlenenlere faizsiz evlilik kredisinde gençler yaşa takıldı
Evlenenlere faizsiz evlilik kredisinde gençler yaşa takıldı
Güney Kore ve Avustralya'dan Doğu Denizi'nde ortak deniz tatbikatı
Güney Kore ve Avustralya'dan Doğu Denizi'nde ortak deniz tatbikatı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Altının gram fiyatı 1.808 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.808 lira seviyesinden işlem görüyor