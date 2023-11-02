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YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi

YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi

Temmuz ayında ABD'deki fiyatlarına zam yapan YouTube Premium, aylar sonra ülkemizdeki fiyatları da artırma kararı aldı.

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Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi bazı özellikler sunuyor. YouTube, ABD üzerinde Premium fiyatlarına temmuz ayında zam yapmıştı.

ABD'deki fiyatlarına 1 ila 2 dolar arası zamlar yapan şirket, aylar sonra Türkiye fiyatlarını da ciddi oranda artırdı. YouTube Premium Türkiye fiyatları nasıl değişti YouTube Premium fiyatları, yüzde 100’e yakın oranda artış gösterdi. Bireysel paketin fiyatı 60 TL’ye, öğrenci paketininki ise 40 TL’ye yaklaştı. Ülkemizdeki fiyatlar, en son geçen yıl ekim ayında zamlanmıştı. Yapılan zamlar sonrası paketlerin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

Bireysel abonelik: 29,99 TL > 57,99 TL (Yıllık 579,99 TL).

Aile paketi: 59,99 TL > 115,99 TL

Öğrenci: 19,49 TL > 37,99 TL.

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