Edirne'de 400 bin liralık kaçak oyun konsolu ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yapmış oldukları arama sonrasında gümrük kaçağı 12 adet Playstation 5 oyun konsolu ve 10 adet oyun konsolu ele geçirildi.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu Bulgaristan ülkesinden kaçak yollarla ülkemize giriş yaparak satışa çıkarmak üzere çok sayıda kaçak elektronik eşyanın tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararı şüpheli paketlerde yapılan aramada piyasa değeri 400 bin TL olan gümrük kaçağı 12 adet Playstation 5 oyun konsolu ve 10 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bir şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.