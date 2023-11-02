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Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek

Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek

2024 hac kurası bugün çekilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek. Kurada ismi açıklanan adayların kesin kayıtları yine e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanacak.

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Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için hac kayıtlarını tamamladı. Hacı adayları kutsal topraklara gidebilmek için ön kayıtlarını oluşturdu.

Kuralar bugün çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 hac kurası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ali Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz." ifadesine yer verdi. Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak Kutsal yolculuk için başvuru yapanlar, kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

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