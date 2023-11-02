CHP'de 'Alevi' kavgası! Arif Sağ'a Alevi Dernekleri'nden sert cevap: Belediye sanatçısı...

CHP'de kurultaya günler kala Alevi tabanda kavga çıktı. Sanatçı Arif Sağ, Kemal kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, "Aday olma, adalığın Alevileri zor duruma düşürüyor" dedi. Alevi dernekleri de ortak açıklama ile "Belediye sanatçısı kimliğine bürünenlerin beyanları esas alınmamalı. Pirimizin (Kılıçdaroğlu) yanındayız” dedi.

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Sanatçı ve eski CHP milletvekili Arif Sağ’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Aleviler adına seslenen bir mektup yazarak 5 Kasım’daki CHP Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa aday olmamaya çağırdı. Sağ, beş sayfalık mektubunda, "Bu siyasi yarışın, temsil ettiğiniz değerlere ve toplumumuza zarar vereceğini düşünüyorum ve bir yoldaşınız olarak kendimi, böyle bir yarışta olmamanız gerektiğini söyleme sorumluluğunda hissediyorum" ifadesini kullandı.

Belediye Sanatçısı kimliğine bürünen kişi

Arif Sağ'ın Aleviler adına Kılıçdaroğlu'na seslenmesine Alevi derneklerinden tepki geldi. Arif Sağ için "‘Alevi kanaat önderi’ kimliği çatısı altında halk ozanlığından Belediye Sanatçısı kimliğine bürünen kişi" tarifi yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'na aday olması için çağrı yapılıp, “Alevi kamuoyu olarak dün olduğu gibi bugün de Pirimizin, oy verdiğimiz siyasi liderin yanındayız” denildi. İşte Alevi derneklerinin o açıklaması...

Halk ozanı, sanatçı, politikacı, aşiret ağası...

“Bazı basın yayın organlarında ve dahi gazeteciler tarafından çokça dillendirilen bir olay hakkında hakkımız olan kelamı dillendirme vakti geldiği kanaatine varmış, durum hakkında beyanlarımızı cümle canlara arz ederiz.

Bazı halk ozanı, sanatçı, politikacı, aşiret ağası, kamu görevlisi şahıslar ‘Alevi Kanaat Önderi’ tanımı içerisinde Alevi inancına mensup Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Kureyşan Ocağı Evladı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında asla tasvip etmeyeceğimiz beyanlarda bulunmaktadır.

Pirimiz Kılıçdaroğlu'nun yanındayız...

Alevi kamuoyu olarak dün olduğu gibi bugün de Pirimizin, oy verdiğimiz siyasi liderin yanındayız. Bugün inancı beyan alınarak yapılan açıklamalar, toplumsal baskı yaratmaya çalışma gayeleri açık ve nettir. Bu anlamda sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi tercihleri yalnız kendisini ve siyasi mecmuayı ilgilendirirken sürekli ‘Alevi kanaat önderi’ kimliği çatısı altında halk ozanlığından Belediye Sanatçısı kimliğine bürünen kişilerin beyanlarının esas alınmaması gerektiğini arz ederiz.

Biz buradayız, Bin yıldır olduğu gibi de pirimiz ceddimizi asla yalnız bırakmayız. Kimse de kanaat önderimiz diyerek bizim adımıza karar alamaz, karar verici olamaz. Aşk Olsun.”