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2023-2024 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenim kredisi başvurusunda bulunan adaylar, sonuçlanmasını bekliyor. Bu kapsamda "KYK sonuçları" ve "İlk ödemeler" merak ediliyor. Peki, 2023/24 KYK sonuçları açıklandı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği Kredi ve Yurtlar Kurumu kredisi için başvurular 12-19 Ekim'de tamamlandı.Değerlendirme süreci başlayan KYK'da gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.Öğrenciler burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanamadıklarını merak ediyor.

2024 yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.

KYK sonuçları açıklandı mı?

Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek.Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

KYK sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK sonuçları genellikle kasım ayı sonlarında açıklanıyor.

KYK ilk ödeme ne zaman?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) hak kazanır. Ödemeler ise sonuçlar açıklandıktan sonra toplu olarak verilir.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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