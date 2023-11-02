BIST 7.648
DOLAR 28,35
EURO 30,17
ALTIN 1.812,50
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi UNOCHA'nın güncellemesine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyindeki 11 fırın vuruldu ve yıkıldı.

Abone ol

El Nuseyrat mülteci kampına ekmek sağlayan fırın günler önce vurulmuştu  UNOCHA, yıkılan fırınlardan altısının Gazze Şehri'nde, ikisinin Cibaliye'de, ikisinin Orta Bölge'de ve birinin de Han Yunus'ta olduğunu duyurdu.

UNOCHA, Çarşamba günü itibarıyla Gazze'de yalnızca dokuz fırının faaliyette olduğunu ve insanların "saatlerce kuyruklarda" beklerken "hava saldırılarına maruz kaldığını" söyledi.

Yardım kuruluşu, fırınların UNOCHA'dan un aldığını ancak yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerine devam etmekte zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Gazze'de ekmek sayıları milyona yaklaşan mültecilerin temel besin kaynağı haline gelmiş durumda. Fırınların yok olması ve halihazırda vurulmamış fırınların yakıt sıkıntısı nedeniyle işlevini büyük ölçüde yitirmesi nedeniyle yüzbinlerce insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünda Gıda Programına göre ise Gazze'de çok sayıda market ve bakkal da hedef alındı. Bazı marketler sağlam dursa da satacak gıda kalmadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek
Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek
Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!
Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!
Edirne'de 400 bin liralık kaçak oyun konsolu ele geçirildi
Edirne'de 400 bin liralık kaçak oyun konsolu ele geçirildi
Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!
Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi
YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi
Aman dikkat! Stres sizi şişmanlatıyor!
Aman dikkat! Stres sizi şişmanlatıyor!
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi
Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek 4. kattan düştü!
Sivas'ta 1,5 yaşındaki bebek 4. kattan düştü!
ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da buluştu
ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da buluştu