BIST 7.648
DOLAR 28,35
EURO 30,17
ALTIN 1.812,50
HABER /  GÜNCEL

Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği kanunla, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutuldu.

Kanunla, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Kanunun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin hükümleri 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. NTV'de yer alan habere göre çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca emekli ocakta zam alamayabilir! SGK Uzmanı kötü haberi verdi
Foto Galeri Milyonlarca emekli ocakta zam alamayabilir! SGK Uzmanı kötü haberi verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu
İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu
Ankara'da büyük su kesintisi, bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak
Ankara'da büyük su kesintisi, bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak
Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek
Heyecanlı bekleyiş, hac kuraları bugün çekilecek
Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!
Honda’nın Civic ve HR-V modellerinde kredi kampanyası sürüyor!
Edirne'de 400 bin liralık kaçak oyun konsolu ele geçirildi
Edirne'de 400 bin liralık kaçak oyun konsolu ele geçirildi
Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!
Adana'da 60 ruhsatsız silah ele geçirildi, 57 kişi tutuklandı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi
YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yüzde 100'e yakın zam geldi
Aman dikkat! Stres sizi şişmanlatıyor!
Aman dikkat! Stres sizi şişmanlatıyor!
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi
İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı! 242 ürünün 147’sine zam geldi
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Turizm istatistikleri yüz güldürüyor! Turizm geliri geçen yılına göre arttı!
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi
Hadise, Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi