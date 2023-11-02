Milyonlarca emekli ocakta zam alamayabilir! SGK Uzmanı kötü haberi verdi
Milyonlarca emekli sene başında zam alamayabilir! Özgür Erdursun üzücü haberi verdi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki zam oranlarına ilişkin heyecanla bekleyen emeklileri üzecek bir tespitte bulundu.
Milyonlarca emeklinin gözü sene başında yapılacak zamda. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam oranı bekleyen milyonlarca emekliye kötü haberi vererek kimlerin zammın dışında kalabileceğini duyurdu. Erdursun, her emeklinin Ocak ayında zam alamayacağını belirtti ve bu durumun kimleri etkileyeceğini açıkladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, her emeklinin ocak ayında zam alamayabileceğini belirtiyor. Peki, hangi emeklileri kapsıyor? Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk olan Özgür Erdursun, emekli zammı hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.
Özgür Erdursun, "Ocak ayında emekli aylıklarının tamamının aynı oranda artması gerekmekte. Yani, 15 bin TL alan kişiyle 20 bin TL alan kişi aynı oranda zam almalıdır. Ancak, Türkiye'de birçok kişi kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir.