Milyonlarca emekli ocakta zam alamayabilir! SGK Uzmanı kötü haberi verdi

Özgür Erdursun, "Ocak ayında emekli aylıklarının tamamının aynı oranda artması gerekmekte. Yani, 15 bin TL alan kişiyle 20 bin TL alan kişi aynı oranda zam almalıdır. Ancak, Türkiye'de birçok kişi kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir.