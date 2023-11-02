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Ankara'da büyük su kesintisi, bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak

Ankara'da büyük su kesintisi, bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2 Kasım tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

Beypazarı

Arıza Tarihi: 31.10.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 31.10.2023 19:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİNDE DOĞALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERİLMESİ SONUCUNDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BEYTEPE MAHLLESİ KAYHAN GÜVEN CADDESİ VE BEYTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI

Polatlı

Arıza Tarihi: 1.11.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 1.11.2023 18:00:00

Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 01.11.2023 12:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 01.11.2023 18:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Doğan Caddesi Üzerinde Ø280'lık içme suyu dağıtım şebeke hattındaki ani oluşan arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Ayaş

Arıza Tarihi: 1.11.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 1.11.2023 19:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesi Ortaçay Mevki içerisinde Ø180 lik Ana İletim Hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Hocasinan ve Mahkeme Mahalleleri

Çankaya

Arıza Tarihi: 1.11.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 1.11.2023 17:00:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1858 sokak ile 1847 sokak kosesi 90 lık PVC arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır ,etkilenen yerler

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi öysekent sitesi

Elmadağ

Arıza Tarihi: 1.11.2023 13:45:00

Tamir Tarihi: 1.11.2023 18:30:00

Detay: HİSARKÖY TERFİİSTASYONU ENERJİ SA KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: EDİĞE MAH AŞAĞIKAMIŞLI MAH ŞAHİNTEPESİ ÜST KOTLARI

Sincan

Arıza Tarihi: 1.11.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 1.11.2023 23:55:00

Detay: Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş Ankara Yolu üzerinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Ahi Evran Mahallesi ( Dökümcüler Sanayi Sitesi)

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