HEDEP, İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığına başvuracak!

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına toplu başvuru dilekçesi sunacaklarını bildirdi.

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Oluç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını, bunun hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

İmralı ziyareti için defalarca girişimde bulunduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Oluç, bunun, kabul edilemez bir durum olduğunu savundu.

Hakkı Saruhan Oluç, İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını söyledi.