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Schneider Electric global üst yönetimine Türkiye'den yeni atama

Schneider Electric global üst yönetimine Türkiye'den yeni atama

Schneider Electric, Neslihan Ogan Gümrükçü'nün Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı alarak atandığını duyurdu.

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Şirket açıklamasına göre, dün itibarıyla yeni görevine başlayan Gümrükçü, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde yetenek ve çeşitlilik dönüşümü başta olmak üzere insan kaynakları önceliklerinin belirlenmesi, yeni yetenekler ve liderlik süreçlerinin güçlendirilmesi, yeni nesil müşteri ve tüketici beklentileriyle ihtiyaçlarına paralel değişen ve dijital odaklı hale gelen yetkinliklerin tüm bölgede geliştirilmesi gibi kritik konulardan sorumlu olacak.

Bu kapsamda sorumluluk alanındaki ülkelerde insan kaynakları stratejilerinin hayata geçirilmesine, insan kaynakları girişimlerine ve yeni nesil uygulamalara liderlik edecek.

Alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ve 2018'den bu yana Schneider Electric'te görev alan Gümrükçü, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcılığının ardından son olarak 2021'den beri Orta Doğu Afrika bölgesinin Yetenek, Öğrenme ve Gelişim Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Gümrükçü bu görevle bölgedeki sürekli öğrenme kültürünü güçlendirmek, yerel yetenekleri geliştirmek ve liderlik yeteneklerini artırmak üzere bölgede kilit dönüşümlere liderlik etti.

Profesyonel sorumluluklarının yanı sıra Gümrükçü, özellikle kadınların iş hayatına tutundurulması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda koçluk ve mentörlük çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor.

Gümrükçü, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nden mezun olduktan sonra psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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