XRP uzmanından çılgın tahmin, beklediğinize değecek

XRP, kısa sürede elde ettiği iyi kazançlarla yatırımcıların favori altcoin’lerinden biri olmaya devam ediyor. SEC ile devam eden davada kısmi zafer de kazanan varlık, “düzenlenmiş tek varlık” olmasıyla da övünüyor. Topluluğun önemli üyelerinden Steven Nerayoff ise bu gibi nedenleri öne çıkararak fiyat için olumlu tahminlerde bulundu.

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Nerayoff, bir meraklısının fiyatın potansiyel olarak 10 hatta 100 dolara ulaşmasıyla ilgili sorusuna yanıt olarak detaylı bir tahmin sundu. Nerayoff’un bakış açısını diğerlerinden ayıran şey, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde fiyatın sınırsız olabileceğine olan inancıdır. Ancak Nerayoff XRP yorumunda şuna dikkat çekiyor.

Nerayoff’un XRP’nin potansiyeline olan inancı, kripto para biriminin önceden tanımlanmış bir üst sınırı olmayabileceği fikrine dayanıyor. Geliştirme ekipleri XRP’nin özellikle küresel ödemelerdeki faydasını ilerletmeye devam ettikçe, değerinin sınırsız bir şekilde artmaya devam edebileceğini iddia ediyor. Bu durum, XRP’nin yaygın olarak benimsenmesinin talep artışını tetikleyebileceği “ağ etkileri” kavramına dayanıyor.