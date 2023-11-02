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Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı

Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını iddia etti. Kadın, Doğuş'la çektirdikleri fotoğrafları da yayınladı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen kadın, "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık.

Ortalığı karıştıracak iddia

Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi.

Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başlayarak. Sonra sevgili olduk 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım ve 1 sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim" dedi. 

Bir de imam nikahı kıymış Doğuş ile birlikte doğum günü kutladıklarını hatta çektirdikleri fotoğrafları yayınlayan Esra Hanım, "Benim doğum günümü beraber kutladık. Eşi de bu ilişkiyi şu an öğrenmiştir. Doğuş bana 'karıcığım' derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş'u hala insan olarak çok seviyorum. Birbirimize hediyeler aldık. Bana iki tane altın yüzük ve pahalı bir çakmak almıştı. Hepsini çöpe attım sonra" şeklinde konuştu.

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