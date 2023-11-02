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Sattığı otomobili yedek anahtarla çalan şüpheli tutuklandı!

Sattığı otomobili yedek anahtarla çalan şüpheli tutuklandı!

İstanbul Arnavutköy'de, sattığı otomobili daha sonra yedek anahtarla çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir süre önce ikinci el olarak satın alınan otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede park halindeki otomobilin yedek anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli K.İ. (24), Avcılar'da belirlenen adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 3 silah, şarjörler ile 104 fişek ele geçirildi.

Toplam 6 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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