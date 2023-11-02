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Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar

Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar

Güney Asya'da bir Budist krallığı olan Bhutan, sokak köpekleriyle ilgili dünyada bir ilke imza attı.

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Güney Asya ülkesi Bhutan, sokakta yaşayan tüm köpekleri kısırlaştırıp aşılayan dünyanın ilk ülkesi oldu. Uluslararası hayvan hakları örgütü Humane Society International’ın desteğiyle sokak köpekleri için aşılama programı başlatan Bhutan yönetimi, sokaklarda yaşayan 150 binden fazla köpeği aşılayıp kısırlaştırdığını ilan etti.

Proje kapsamında 32 bin ev köpeğine de çip takıldığı belirtildi. Ulusal Köpek Nüfus Yönetimi konferansının kapanışına katılan Bhutan Başbakanı Lotay Tshering, 2009’da başlattıkları projenin başarıyla tamamlandığını, yoğun çalışmalarla amaca ulaştıklarını söyledi.

Projenin sokak hayvanı sorununun giderek büyüdüğü Asya ülkeleri için bir pilot çalışma olduğu kaydedildi.

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