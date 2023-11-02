'Uyuşturucu' etkili ağrı kesici bağımlısı doktor açığa alındı! Hastaları üzerinden ilaç yutmuş

BURSA'da ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen doktor açığa alındı. Hastalarının haberi olmadan onlar üzerinden ağrı kesici ilaç yazan doktor açığa alındı. Doktorun bağımlı olduğu ilacı hastasına yazdığı reçete üzerinden temin ettiği anlaşılınca yakayı ele verdiği iddia edildi

Abone ol

Ağrı kesici ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı açığa alındı. Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanının ağrı kesici bağımlısı olduğu ve ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi.

İlacı hastaya reçete ederek temin ediyormuş

Olay, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A'nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U'nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.

Damar yolu ile verilen ağrı kesici...

Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.