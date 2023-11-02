Fahrettin Altun çağrıda bulundu: 'Derhal son bulması gerek'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çocuk, kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık çalışanı denmeksizin insanların katledildiği, insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının görmezden gelindiği, engellendiği hatta görevini yapan gazetecilerin öldürüldüğü bu süreç kabul edilemez. bu saldırıların derhal son bulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, “Çocuk, kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık çalışanı denmeksizin insanların katledildiği, insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının görmezden gelindiği, engellendiği hatta görevini yapan gazetecilerin öldürüldüğü bu süreç kabul edilemez. bu saldırıların derhal son bulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.