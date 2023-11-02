Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı
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Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt servetleri ile "en zengin kadın voleybolcular" arasında yer aldı.
Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.
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Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri şu şekilde:
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SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
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JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
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