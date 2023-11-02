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Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

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Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt servetleri ile "en zengin kadın voleybolcular" arasında yer aldı.

Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı. 

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Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri şu şekilde:

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Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

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Voleybolun en zenginleri açıklandı: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da listede! Servetleri dudak uçuklattı

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

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