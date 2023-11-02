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Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı! İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı

Ebrar Karakurt’un arkadaşıydı! İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı

İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının voleybolcusu Julia Ituma'nın, 12 Nisan'da İstanbul'da oynanan maçın ardından kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybettiği olayda sır perdesi aralandı.

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı, İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, 12 Nisan günü Eczacıbaşı ile oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali maçı sonrası Üsküdar'da kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olup olmadığı titizlikle araştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre lobi görevlisi ifadesinde 05.30 sıralarında bir ses duyduğunu ancak bir olumsuzluğa rastlamadığını, yolcu almaya gelen araç sürücüsünün yerde bir kişi olduğunu söylemesi üzerine ambulansı aradığını söyledi. Ituma'nın takım ve aynı zamanda oda arkadaşı Lucia Varela Gomez'in de ifadesi alındı.

Gomez olay anını görmediğini ve 01.30 gibi uyuduğunu söyledi. "Bir sıkıntısı olduğunu söylemedi. O da uyumuştu. 06.00 sıralarında kapım çalınca uyandım. Julia'yı görüp görmediğimi sordular. Atladığını böyle öğrendim" diye ekledi.



Yine başka bir takım ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda görüştüklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" dedi.

Otopsi raporu ortaya çıktı

Otel koridorundaki görüntü kayıtlarında Ituma'nın yavaş hareketlerle yürüyerek odasının önüne geldiği, eğilip duvara yaslanarak yere oturduğu, kafasını dizlerine kapayarak beklediği anlatıldı. Otelin dışını gösteren kayıtlarda ise çatı saçağına çarparak yere düştüğü belirtildi. Otopsi raporunda Ituma'nın beden travmasına bağlı, pelvis kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

Tüm bu delillerden hareketle savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" şeklinde "Güle güle çocuklar" anlamına gelen bir paylaşım yaptığını belirtti. 05.30 sıralarında kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine, ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair somut, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği belirten savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.

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