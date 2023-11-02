BIST 7.640
DOLAR 28,35
EURO 30,16
ALTIN 1.812,35
HABER /  EKONOMİ

Lufthansa Grubu 3. çeyrekte 1,47 milyar avro kar açıkladı

Lufthansa Grubu 3. çeyrekte 1,47 milyar avro kar açıkladı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yılın 3. çeyreğinde 1,47 milyar avro kar açıkladı.

Abone ol

Yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirketin, geçen yılın 3. çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 1,12 milyar avro iken bu yılın aynı döneminde 1,47 milyar avro oldu.

Yaz dönemi şirket tarihinin en karlı dönemi olurken, Lufthansa gelirleri, Kovid-19 salgını sonrası yüksek talep, daha fazla sefer ve sürekli yüksek bilet fiyatları ile Temmuz-Eylül 2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 10,3 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 38,17 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 33,33 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, düşen maliyetler ve artan uçuş talebi sayesinde 4. çeyrek için pozitif bir faaliyet sonucu yayınlamayı ve 2023'ün tamamı için 2,6 milyar avronun üzerinde düzeltilmiş kar hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un barajlarında kriz devam ediyor
İstanbul'un barajlarında kriz devam ediyor
Ölen bebeğini arsaya gömmüştü! O anne 5’nci kez hakim karşısına çıktı
Ölen bebeğini arsaya gömmüştü! O anne 5’nci kez hakim karşısına çıktı
Putin, nükleer deneme yasağı anlaşmasının onayını iptal etti!
Putin, nükleer deneme yasağı anlaşmasının onayını iptal etti!
Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar
Dünyada bir ilk: Ülkedeki tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdılar
Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yüzde 16'sının organları bağışlandı!
Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yüzde 16'sının organları bağışlandı!
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu!
Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu!
Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? MSB: TSK Gazze'de görev almaya hazır...
Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? MSB: TSK Gazze'de görev almaya hazır...
Kış aylarında sağlıklı bir cilt için bu uyarıya dikkat!
Kış aylarında sağlıklı bir cilt için bu uyarıya dikkat!
Fahrettin Altun çağrıda bulundu: 'Derhal son bulması gerek'
Fahrettin Altun çağrıda bulundu: 'Derhal son bulması gerek'
'Uyuşturucu' etkili ağrı kesici bağımlısı doktor açığa alındı! Hastaları üzerinden ilaç yutmuş
'Uyuşturucu' etkili ağrı kesici bağımlısı doktor açığa alındı! Hastaları üzerinden ilaç yutmuş
Doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı!
Doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı!