Lufthansa Grubu 3. çeyrekte 1,47 milyar avro kar açıkladı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yılın 3. çeyreğinde 1,47 milyar avro kar açıkladı.

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Yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirketin, geçen yılın 3. çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 1,12 milyar avro iken bu yılın aynı döneminde 1,47 milyar avro oldu.

Yaz dönemi şirket tarihinin en karlı dönemi olurken, Lufthansa gelirleri, Kovid-19 salgını sonrası yüksek talep, daha fazla sefer ve sürekli yüksek bilet fiyatları ile Temmuz-Eylül 2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 10,3 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 38,17 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 33,33 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, düşen maliyetler ve artan uçuş talebi sayesinde 4. çeyrek için pozitif bir faaliyet sonucu yayınlamayı ve 2023'ün tamamı için 2,6 milyar avronun üzerinde düzeltilmiş kar hedefine ulaşmayı amaçlıyor.