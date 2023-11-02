İstanbul'un barajlarında kriz devam ediyor

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların meydana gelmemesi nedeniyle İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 18,07'ye düştü.Abone ol
İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle barajlardaki doluluk oranları da kritik seviyelere düştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son bir haftada doluluk oranı yüzde 19,89'dan yüzde 18,07'ye geriledi.
İSKİ, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor.
2 Kasım Perşembe baraj doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 38,79
Darlık Barajı yüzde 29,27
Elmalı Barajı yüzde 14,31
Terkos Barajı yüzde 8,17
Alibey Barajı yüzde 18,29
Büyükçekmece Barajı yüzde 3,76
Sazlıdere Barajı yüzde 3,12
Istrancalar Barajı yüzde 25,58
Kazandere Barajı yüzde 7,23
Pabuçdere Barajı yüzde 3,55