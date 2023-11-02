Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolarlık yurt dışı finansmanı

Ziraat Bankası, iki yıl vadeli 300 milyon dolarlık, sürdürülebilirlik temalı yurt dışı finansman işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 300 milyon ABD doları tutarında, 2 yıl vadeli, sürdürülebilirlik bağlantılı, dış finansman işlemi gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre;

İngiltere’nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla gerçekleştirilen söz konusu işlemden sağlanacak tutar, Deprem Destek Paketleri kapsamında belirli kriterleri sağlayan Bireysel, KOBİ ve Tarımsal müşterilere tahsis edilecek olan kredilerin finansmanında kullanılacak.

Açıklamada, gerçekleştirilen bu işlemle, dış finansmanda sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanısıra depremden olumsuz etkilenen bölgelerdeki müşterilere finansman sağlanarak afet bölgesinde sosyal ve finansal katma değer yaratılacağı dile getirildi.