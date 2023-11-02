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Uzmanlar açıkladı, çocuklarda düşmeyen ateşe dikkat

Uzmanlar açıkladı, çocuklarda düşmeyen ateşe dikkat

Düşmeyen ateşin çocuklarda birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Aynacı, "Geçmeyen yorgunluk ve ciltte morartılar da varsa bir uzmana başvurun. Erken tanı ve doğru tedavi planlaması hastalıkla mücadelede çok önemli" dedi.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Aynacı, geçmeyen yorgunluk ve ciltte morartılar hastalığın en belirgin belirtilerini oluştururken, erken tanı ve doğru tedavi planlamasının lösemiyle mücadelede önemli rol oynadığını da ekleyerek, “Çocuklarda 3 günden daha uzun süren ilaç kullanımına rağmen düşmeyen yüksek ateş tıbbi tedavi süreci gerektiren bir duruma işaret edebilir.

Halk arasında kan kanseri olarak bilinen çocukluk çağı kanserleri görülme sıklığı açısından değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan lösemiler, erişkinlerden farklı olarak çocukluk çağında özellikle 2-5 yaş arasında büyük çoğunluğu Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) olarak daha sık gözlenir. ALL erkeklerde kızlara göre daha fazla saptanır" dedi.

Dr. Erol Aynacı, "Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal olarak büyüdüğü bir kanser türüdür. Lösemi, vücuttaki sağlıklı kan hücrelerinin üretimini etkilediği için anemi (kansızlık), enfeksiyonlara duyarlılık ve kanama eğilimi gibi belirtilere yol açabilir. Ateş, vücudun enfeksiyonlarla savaşmaya çalıştığı bir tepki olabilir ve lösemi gibi kanserler bazen vücuttaki bağışıklık sistemi üzerinde de etkiler yapabilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, çocuklarda ateşin devam etmesinin birçok farklı nedeni olabileceğidir ve bu nedenler arasında lösemi sadece bir olasılıktır" diyerek çocuklarda ateşin devamlı yükselmesine yol açan bazı yaygın nedenleri anlattı:

Enfeksiyonlar, ateşin en sık görülen nedenlerinden

Bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonları ateşe neden olabilir.Çocuklarda iltihaplı hastalıklar, ateşi tetikleyebilir. Bunlar arasında romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar bulunabilir. Bazı alerjik reaksiyonlar da ateşe neden olabilir.

Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal olarak büyüdüğü bir kanser türüdür. Bu hastalık, ateşin yanı sıra halsizlik, kilo kaybı, kanama eğilimi gibi semptomlara da neden olabilir. Lösemi, ateşin nedenlerinden biri olabilir, ancak diğer semptomlar ve test sonuçları da göz önüne alınmalıdır. Eğer çocuğunuz sürekli ateşe sahipse ve endişeliyseniz, bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmeli ve gerekli tıbbi değerlendirmeleri yaptırmalısınız."

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