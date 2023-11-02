Askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü yerli ve milli ekran teknolojisi üretecekler

Karabük Üniversitesi ve ASELSAN işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, askeri alanda kullanılacak Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk ekran teknolojisinin prototip haline getirilmesi ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Anutgan ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamila Anutgan, "Minyatür OLED Ekran Birimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, "İnce Film Transistör Dizinlerinin Geliştirilmesi" çalışmasıyla ekran arka paneli geliştiriyor.

Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (MARGEM) yapılan çalışmalarla, askeri özelliklerde, yüksek çözünürlüğe ve kontrast oranına sahip ekranların ihtiyaca yönelik ve tamamen bağımsız olarak tasarlanıp üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, OLED teknolojisinin hareketli görüntüler oluşturabilir özellikte ve renkli piksel yapılarını destekleyecek şekilde ASELSAN tarafından kazanılması sonucu, yüksek çözünürlüklü özgün ekranlar askeri amaçlarla istenen ebatlarda özel olarak tasarlanabilecek.

"Şimdiki aşamada yüksek çözünürlüğe geçmekteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tamila Anutgan, ASELSAN ile yürüttükleri proje sayesinde, yerli üretim yüksek çözünürlüklü ekran yapımı gerçekleştirebileceklerini belirtti.

AMOLED ekran için ince film transistörlerini cam üzerinden kendi imkanlarıyla daha önce ürettiklerini anlatan Anutgan, "ASELSAN ile yapılan görüşmeler ve verilen destek neticesinde ince film transistörü dizin üretiminin sanayide de uygulanması mümkün olacak. Hem yarı iletken hem yalıtkan hem de metal özelliklerini taşıyan çeşitli ince filmleri üretebilmekteyiz." ifadesini kullandı.

Anutgan, ince film transistörü dizini ve organik ışık yayan diyotu kullanıp ekran prototipi üretmeyi amaçladıklarını aktararak, "Düşük çözünürlükte prototipimiz mevcuttur. Şimdiki aşamada yüksek çözünürlüğe geçmekteyiz. Araştırmalarımızı sürdürürken amacımız sadece uluslararası literatüre katkıda bulunmaktı. ASELSAN ile yürüttüğümüz bu proje sayesinde, artık millileştirme söz konusu ve savunma sanayimizde de ince film transistörü ile dizin üretiminin mümkün olması sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sipariş beklemek zorunda kalmadan ürünümüzü kendi tasarımıyla üretebilir hale geleceğiz"

Prof. Dr. Mustafa Anutgan da aygıt kalitesinde ince film transistör üreten ilk ve tek grup olduklarını bildirerek, bu gelişmeden haberdar olan ASELSAN'ın da bu alanda ilerleme misyonu bulunduğu için kendileriyle iletişime geçtiklerini ve projeye başladıklarından bahsetti.

Proje kapsamında ilk başta düşük çözünürlükte ekran prototipi ürettiklerine değinen Anutgan, yüksek çözünürlük aşamasında ise ekranın içerisindeki her pikselden ayrı ayrı ölçümler ve sonuçlar almaya başladıklarını aktardı.

Anutgan, ekran teknolojisinin günümüzün temel parçalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarından televizyonlara birçok alanda kullanılıyor ancak sivil pazar, belli büyük şirketlerin tekelinde gibi düşünebilirsiniz. Bizim ürettiğimiz ekranlar daha çok özel kullanıma ve ASELSAN ile çalıştığımız için askeri alandaki ekranlara uygulanacak. Bu ekranların sivil ekranlardan farkı olarak; arazi, sıcaklık, toz, su koşullarını sağlayacak şekilde belli özelliklere sahip olması gerekiyor.

Askeri uygulamalarda ekran ihtiyacı olduğunda dışarıdan herhangi bir sipariş beklemek zorunda kalmadan ürünümüzü kendi tasarımıyla üretebilir hale geleceğiz. Düşük çözünürlükte prototipini ürettik, yüksek çözünürlükte işler daha karmaşıklaşıyor ve zorlaşıyor. Burada da belli bir yol katettik, matris içinden belirli pikselleri adresleme yaparak ölçümleri alabiliyoruz. Bunun topyekun olarak ekrana dönüşmesi yine birkaç yıl sürecektir. Birkaç yıl içerisinde ekranlarımızı çalışır vaziyette ve prototip şeklinde görmüş olmayı umuyoruz."