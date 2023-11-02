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Manisa'da 4 gündür kayıp olarak aranan gencin akıbeti belli oldu

Manisa'da 4 gündür kayıp olarak aranan gencin akıbeti belli oldu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde 4 gündür ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve her yerde aranan 21 yaşındaki Ferit Cengiz'in cansız bedeni bir dut ağacının dibinde çalıntı bir motosikletle birlikte bulundu. Motosikletin dün çalındığı tespit edilirken, gencin direksiyon hakimiyetini kaybederek dut ağacına çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezinden gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, ailesi tarafından 4 gündür kayıp olduğu bildirilen Ferit Cengiz (21)'in öldüğünü tespit etti.

Ferit Cengiz'in yanındaki motosikletin 1 Kasım günü Çanakçı Mahallesi'nden Serpil B. (47) isimli şahsa ait çalınan 45 AHL 649 plakalı motosiklet olduğu tespit edilirken, Ferit Cengiz'in 1 Kasım akşamı Yeşilyurt Mahallesinden Sarıgöl ilçesine seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazanın gece gerçekleşmiş olması ve görgü tanıklarının olmaması nedeniyle ihbarın bugün ölü kokusu nedeniyle alındığı bildirilirken, olay yerinde, bağlı kurumların ekipleri ve trafik ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve Sarıgöl Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı açıklandı.

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