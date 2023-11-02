Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman başlayacak?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili beklentiler devam ediyor. Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili müjdeyi vermişti.

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Seçimler öncesinde verilen vaatlerle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gençlere vergisiz telefon ve 10 GB ücretsiz internet uygulaması resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş 150 bin TL evlilik kredisi çalışmalarını tamamlayıp Meclis’e gönderdiklerini belirtti. Şimdi gözler ev hanımlarına emeklilik hakkına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı 31 Ekim Salı günü gerçekleşti. Toplantıda iç ve dış siyaseten ekonomiye pek çok konu ele alındı.

Emeklilik şartları neler olacak?

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Kabine toplantısına katılan Bakanlar da yaptıkları çalışmalarla ilgili gelişmeleri duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise konuştu.

Ne zaman başlayacak?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." İfadelerini kullandı. Ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi ile ilgili şartlar henüz belli olmadı.

Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman başlayacağı net olarak bilinmiyor. Ancak Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre 5 yıllık dönem içerisinde hayata geçmesi bekleniyor.